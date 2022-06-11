القيادي عدنان مُعقباً على استشهاد عمارنة: روحه ستظل لعنةً تطارد المُحتلين حتى يرحلوا

عقّب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان، صباح اليوم السبت 11 يونيو 2022. على استشهاد الأسير المحرر سميح عمارنة.

وأكد الشيخ عدنان، في تصريح صحفي، "أنّ روح الشهيد سميح ستظل لعنةً تطارد المحتلين، حتى يرحلوا عن أرضنا الطاهرة المباركة".

وقال عدنان: "ننعى المحرر عمارنة، الذي أصر على المواجهة والاشتباك، وكان بحق بطلاً في ساحات الوغى، مضيفاً: "اليوم يلتحق شهيدنا البطل المجاهد سميح عمارنة بأخينا الشهيد البطل المجاهد بلال كبها دفاعاً عن بيت الفدائي ضياء حمارشة".

وختم تصريحه بالقول: "للمقدام سميح محطات بطولة وتحدٍ للاحتلال، ولقد صدق الله، فصدقه الله، ليلتحق اليوم بركب المجد والخلود".

واستشهد اليوم السبت 11/6/2022، الأسير المحرر سميح عمارنة متأثراً بإصابته في مواجهات مع الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة يعبد بجنين شمال الضفة المحتلة.

وكان عمارنة نقل إلى المستشفى الاستشاري في رام الله لمواصلة علاجه الصحي بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في يعبد الأول من يونيو الحالي، أثناء المواجهات التي شهدتها البلدة خلال قيام جيش الاحتلال بتفجير منزل الشهيد ضياء حمارشة في يعبد.