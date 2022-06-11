من هي سنية حبوب التي احتفل بها غوغل- من هي الدكتورة سنية حبوب؟ لقيت محركات البحث المختلفة اهتماما شديدا بالبحث عن الدكتورة سنية حبوب، والناس أضحت تريد معرفة من هي الدكتورة سنية حبوب التر كرمها محرك البحث الشهير جوجل، فهذا المحرك لا يكرّم أي شخص حول العالم، إلا إذا كان له بصمة كبيرة في شيء يفيد العالم أجمع، سواء في براءة اختراع أو اكتشاف علاج لمرض نادر، أو ما شابه من هذه الملفات المهمة بالنسبة للبشرية في جميع أنحاء العالم.

من هي الدكتورة سنية حبوب

الشخصيات الناجحة تجد من يكرمها، وليس أي أحد يكرمها أو يحتفي بإنجازاتها، فهناك دول تحتفل بنجاحتها، ومنهم من ينصل لهم تماثيل في البلاد، الدكتورة سنية حبوب مثال على ذلك، لهذا يبحث الناس عن، من هي سنية حبوب التي احتفل بها غوغل- من هي الدكتورة سنية حبوب؟ لأن أثارت ضجة كبيرة بعدما احتفى جوجل بإنجازاتها ونجاحاتها العديدة، وكيف حاربت كل المعيقات لتصل إلى هدفها المنشود، حرصا منا على نشر لكم كل ما يهمكم قررنا نحن فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نشر السيرة الذاتية للدكتورة سنية حبوب، لكثرة السؤال والتساؤل عن، من هي الدكتورة سنية حبوب.

الدكتورة سنية حبوب ويكيبيديا

والملايين من الناس حول العالم بات الفضول يقتلها لمعرفة من تكون الدكتورة سنية حبوب ويكيبيديا، التي كرمها جوجل واحتفى بإنجازاتها العالمية في مجال الطب، وكيف تخطت كل المعيقات والعقبات، وكل ما وقف أمامها لكي تنجح وتحقق مرادها، الذي بات العالم أجمع يتحكم به في هذه الآونة، ونرفق لكم في هذه المقالة السيرة الذاتية للدكتورة سنة حبوب، وأهم إنجازاتها.

ما ديانة الدكتورة سنية حبوب

حتى أن ديانة الدكتورة سنية حبوب باتت مقصد بحث الناس، لهذا يهتمون بمعرفة ما ديانة الدكتورة سنية حبوب، فالأمر يهم مئات الآلاف من الناس، ويهم أيضا فئات معينة، لهدف شخصي، أو لإشباع فضولهم ليس إلا، فالذي يظهر للناس، ويتم الاحتفاء به، تلقى الناس تبحث عن كل تفاصيل حياته، لمعرفة من هذا الشخص الذي ظهر إلى العلن فجأة ودون سابق إنذار.

السيرة الذاتية للدكتورة سنية حبّوب

وُلدت سنية حبوب عام 1901م، والدها يُدعى مصطفى حبوب تاجر جلود، والدتها عادلة الجزائري من تركيا، كانت والدتها أميّة، ولكنها مُعجبة بالنساء المُتعلمات وأصرت على تعليم ابنتها، التحقت سنية حبوب بالكلية الأمريكية للبنات ومن ثم الجامعة الأميركية في بيروت، ونظرًا لأن النساء لم يكن يتم قبولهن في البرنامج الطبي بالجامعة الأمريكية في ذلك الوقت، فقد قررت الحصول على شهادة طبية في الولايات المتحدة.

في عام 1931، تخرجت حبوب من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا، وكانت الخريجة العربية الوحيدة في الكلية، وبقيت في الولايات المتحدة عام 1932 لمزيد من التدريب في أمراض النساء والتوليد.

إنجازات الدكتورة سنية حبوب

عادت حبوب إلى لبنان في عام 1932 وافتتحت عيادة صغيرة تقدم خدمات مجانية للنساء اللائي لا يستطعن تحمل التكاليف؛ وكانت أول طبيبة تدربت في الخارج لفتح عيادة في بيروت. في وقت لاحق، عملت مع الصليب الأحمر اللبناني ومع دار الأيتام المسلمين ورابطة الشابات المسلمات وحصلت على "ميدالية الاستحقاق الصحية" في عام 1982 من الحكومة اللبنانية احتفالاً بعامها الخمسين كطبيبة، و تزوجت سنية حبوب من محمد النقاش الذي كان صحفيًا، وأنجبا ابنتان، توفيت حبوب في عام 1983 عن عمر يناهز 82 عامًا، وهناك شارع يحمل اسمها في الرملة البيضا في بيروت تخليدًا لذكراها.