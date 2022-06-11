زوارق الاحتلال تطارد مركبي صيد وترشهما بالمياه شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:15 ص
11 يونيو 2022
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زوارق الاحتلال تطارد مركبي صيد وترشهما بالمياه شمال قطاع غزة

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