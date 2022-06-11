أفضل وقت لتناول وجبة الفطور- فوائد وجبة الفطور، الكثير منا لا يهتم بتناول وجبة الفطور، فهم إما يستيقظون ويتوجهون إلى عملهم مباشرة، أو إنهم يستيقظون في وقت متأخر وقد يفوتهم وقت تناول طعام الإفطار، وفي المقابل هناك الملايين يواظبون على تناول وجبة الفطور بعد استيقاظه بنحو نصف ساعة، لما فيها من فوائد جمة على صحتهم وأجسامهم، كما إنهم يعتبرون أن وجبة الفطور أهم وجبة في اليوم، وفق ما تنشره مواقع مختصة في مجال الصحة نقلا عن خبراء ومختصين.

ما أفضل وقت لتناول وجبة الفطور

ولعل أكثر ما يدور بين الناس من أسئلة تتمحور حول أفضل وقت لتناول وجبة الفطور- فوائد وجبة الفطور، فهناك من يتناولون تلك الوجبة، والكير يمتنعون عنها، إما تعود أو عدم إدراك فيما تحتويه من فوائد صحية لجسم الإنسان، وهو ما يدفع من يداوم ويحرص على تناول وجبة الفطور، للتساؤل عن، ما أفضل وقت لتناول وجبة الفطور، حيث إنهم يحرصون على اكتساب فوائدها لأجسامهم وصحتهم، لهذا ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، فوائد تناول وجبة الفطور، وأفضل الأوقات لتناولها.

أفضل وقت للفطور بعد الاستيقاظ

ويزيد التساؤل عن أفضل وقت للفطور بعد الاستيقاظ، فمنهم من يتناول الفطور فور استيقاظه، إلا أن الكثير من المختصين في مجال التغذية يحذرون من تناول وجبة الفطور فور الاستيقاظ مباشرة، لما يمكن أن تضر جسم الإنسان، لكنهم أفادوا أن أفضل وقت لتناول الفطور هو بعد ما يقارب من ساعتين من الاستيقاظ، فتناولها أمر جيد لعملية التمثيل الغذائي، وهو صحي يفيد جسم الإنسان.

أفضل وقت للفطور للرجيم

وحددت دراسات عديدة وعلماء مختصون في مجال التغذية والصحة، أن أفضل الأوقات لتناول وجبة الفطور، الذي من الممكن أن يساعد على فقد الشخص البدين لوزنه، هو عليه أن يتناول وجبة الإفطار الساعة 11 صباحاً، فالكثير من الخبراء ذكروا أن الوقت المذكور سابقا هو الوقت الأفضل لتناول وجبة الفطور، وهو ما قد يساعدهم على إنقاص أوزانهم في مدة زمينة ليس بالطويلة، وبهذه الإجابة نكون قد أرفقنا لكم أفضل وقت للفطور للرجيم.

مكونات وجبة الفطور الصحي

ويبحث الناس عن مكونات وجبة الفطور الصحي، حتى يواظبوا على تحضيرها صباح كل يوم وتناولها، من أجل كسب جسم صحي، وبنية جسدية قوية خالية من الأمراض، لهذا نرفق لكم أفضل مكونات وجبة الفطور الصحي، لما فيها من فوائد عدة، تنعكس على جسم الإنسان، فأهم أربعة مكونات للفطور الصحي هم: رقائق الشوفان المجروش، وزبدة الفول السوداني، واللبن المحلي بالفاكهة، والبيض.