سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 11/6/2022-سعر الدولار اليوم في سوريا، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم السبت في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم السبت في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن اليوم السبت

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات السبت 11 يونيو/حزيران 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

ولم يتغير سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلًا نحو 3965 ليرة للشراء، و4000 ليرة للبيع، بحسب منصة "liranews" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

وتلقي دمشق باللائمة على العقوبات الغربية في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد حيث أدى انهيار قيمة العملة إلى زيادات كبيرة في الأسعار مما جعل المواطنين يكابدون في سبيل توفير الأغذية والسلع الأساسية الأخرى.

ويحتوي شمال شرق سوريا على الكثير من احتياطيات النفط وإنتاج القمح في حين كان شمال غرب سوريا منطقة زراعية وصناعية في فترة سابقة، سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 11/6/2022-سعر الدولار اليوم في سوريا

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

بقي سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 4205 ليرة للشراء، و4248 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا​​​​​​​ السبت 11/6/2022-سعر الدولار اليوم في سوريا، وثبت سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، عند مستوى 4949 ليرة للشراء، و5003 ليرات للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

وبقي سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند 1055 ليرة للشراء، و1068 ليرة للبيع.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 1077 ليرة للشراء، و1089 ليرة للبيع.

ولم يتغير سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، مسجلًا 12938 ليرة للشراء، و13078 ليرة للبيع.

اسعار الدولار في سوريا أول بأول اليوم السبت

سعر الدولار اليوم في سوريا​​​​​​​ السبت 11/6/2022-سعر الدولار اليوم في سوريا