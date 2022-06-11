هذا أفضل وقت لتناول وجبة الفطور للمساعدة على إنقاص وزنك

حددت دراسة حديثة أفضل الأوقات لتناول وجبة الفطور، الذي من الممكن أن يساعد على فقد الشخص البدين لوزنه.

وقالت دراسة حديثة: إن الساعة 11 صباحاً هو الوقت الأفضل لتناول وجبة الفطور، الأمر الذي يساعد على إنقاص الوزن.

وذكر أستاذ علم الأوبئة الجينية في جامعة "كينغز لندن" تيم سبيكتور، أن اختيار هذا التوقيت يأتي بناء على أنماط الحياة الحديثة التي تعني أن معظم الأشخاص يتناولون العشاء في وقت لاحق من المساء، الأمر الذي يساعد على إنقاص الوزن، حيث يتوقف معظمهم عن تناول الطعام في حوالي الساعة 9 مساء.

وأشارت الدراسة إلى أن وجبة الإفطار في الساعة 11 صباحا هي الطريقة الوحيدة لتحقيق 14 ساعة من الصيام، والتي تشير الدلائل إلى أنها الأكثر صحة لعملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن، فقد يساعد اتباع الاستراتيجية لبضعة أشهر الأشخاص على خسارة ما بين 2 كغ و5 كغ، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال البروفيسور سبيكتور في مهرجان شلتنهام للعلوم في بريطانيا: "أعتقد أنه يتعين علينا إعادة التفكير في كل الأشياء التي قيل لنا إنها غير صحية، لأن هناك الكثير من العلوم الجديدة القادمة".

وأضاف: "لا يزال هناك أشخاص، لا سيما في شمال إنجلترا، يأكلون مبكرا، لكن بشكل عام انتقلنا نحو عادات الأكل القاري، حيث نتناول العشاء في وقت لاحق مثل تلك التقاليد المتبعة من قبل أولئك الذي يعيشون في إسبانيا وإيطاليا".