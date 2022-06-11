سعر الدولار اليوم السبت في مصر 11/6/2022- سعر الدولار اليوم السبت بنك مصر، لا يزال سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في مصر والدول العربية يحتل صباح اليوم عمليات البحث في كافة محركات البحث العالمية والدولية وابرزها محرك قوقل العالمي، لذلك قررنا أن نضع لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم السبت وسعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه، خاصة بعد رصد فريق العمل عمليات البحث المتواصلة ومستمرة خلال الدقائق الأخيرة من قبل الجمهور العربي والمتابع العربي الأقتصادي والمالي في الجمهورية المصرية.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سعر الدولار اليوم السبت في مصر تحديث يومي

وضمن مقالنا سعر الدولار اليوم السبت في مصر 11/6/2022- سعر الدولار اليوم السبت بنك مصر، سنوضح لكم طبيعية سعر الدولار في مصر اليوم السبت، فقد استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في تعاملات صباح السبت 11 يونيو/حزيران 2022،فس شركات الصرافة، بعد أيام قليلة من الارتفاع

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 365

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري، نحو 18.64 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري،سجل سعر الدولار، نحو 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، سجل الدولار نفس أسعار التداول في البنك الأهلي.

وبقي سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي، عند مستوى 18.67 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت في مصر

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم السبت في مصر 11/6/2022- سعر الدولار اليوم السبت بنك مصر، كما استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي عند 20.07 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع، مقابل نفس السعر للبيع، أمس.

فيما تراجع متوسط سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى 19.59 جنيه للشراء، و19.91 جنيه للبيع، مقابل 19.80 جنيه للشراء، و20.15 جنيه للبيع، أمس.

وفي بنك مصر، هبط متوسط سعر اليورو إلى 19.59 جنيه للشراء، و19.91 جنيه للبيع.

بينما استقر متوسط سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، عند 19.95 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع.

وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني، فقد ظل عند 23.39 جنيه للشراء، و23.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت في السوق السوداء في مصر

سعر الدولار اليوم السبت في مصر 11/6/2022- سعر الدولار اليوم السبت بنك مصرـ استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ الريال السعودي، 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، نحو 4.96 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم السبت في مصر لحظة بلحظة

سعر الدولار اليوم السبت في مصر 11/6/2022- سعر الدولار اليوم السبت بنك مصر، واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، عند 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي عند 60.86 جنيه للشراء، و61.14 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم السبت في مصر

سعر الدولار في مصرالسوق السوداء

في مقالنا الذي حمل عنوان سعر الدولار اليوم السبت في مصر 11/6/2022- سعر الدولار اليوم السبت بنك مصر، سنرفق لكم مقطع فيديو للتعرف أكثر على أسعار صرف العملات في مصر اليوم السبت 11/6/2022.