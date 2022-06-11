سعر العملات الرقمية: استقرار البيتكوين على 30 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 11/6/2022، ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.25 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.58% عن اليوم الماضي.
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
- ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.23% لتسجل نحو 30,478 دولار.
- ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.43% لتسجل نحو 1,814 دولار.
- انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9994 دولار.
- انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.
- ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.32% لتسجل نحو 291 دولار.
- ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.97% لتسجل نحو 0.6499 دولار.
- ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.87% لتسجل نحو 0.4025 دولار.
- ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1.00 دولار.
- ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 4.69% لتسجل نحو 41 دولار.
- ارتفع سعر عملة دجكوين (DOGE) بنسبة 0.45% لتسجل نحو 0.0804 دولار.