سعر العملات الرقمية: استقرار البيتكوين على 30 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 11/6/2022، ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.25 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.58% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 46.47%، ما يعادل انخفاض قدره 0.04% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: