سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية الأخرى مقابل الدينار الجزائري بتعاملات السبت 11 يونيو 2022

أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم السبت 11 يونيو 2022، شهدت أسعار العملات تبايناً في أسواق الجزائر اليوم السبت، و يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار صرف الدولار و اليورو و العملات الأخرى مقابل الدينار الجزائري اليوم السبت 11 يونيو 2022.

و انخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات السبت 11 يونيو/حزيران 2022 لدى البنك المركزي، فيما تراجع لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم في الجزائر

ارتفع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 155.82 دينار للشراء، و155.89 دينار للبيع، مقابل 155.57 دينار للشراء، و155.65 دينار للبيع في ختام تداولات أمس، بحسب موقع بنك الجزائر الرسمي "bank-of-algeria.dz".

وتراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليهبط إلى 191.25 دينار للشراء، و193.37 دينار للبيع، مقابل 193.13 دينار للشراء، و195.28 دينار للبيع عند إغلاق تعاملات أمس ، بحسب منصة (exchangerates247) المتخصصة في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري

انخفض سعر الدولار اليوم في الجزائر خلال تعاملات صباح اليوم السبت لدى البنك المركزي لينزل إلى 145.48 دينار للشراء، و145.49 دينار للبيع، مقابل 145.63 دينار للشراء، و145.64 دينار للبيع في ختام تداولات أمس.

واستقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليهبط إلى 181.94 دينار للشراء، و182 دينارا للبيع، مقابل 182.9 دينار للشراء، و182.97 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس الخميس.

كما هوي سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) لينزل إلى 224.80 دينار للشراء، و227.29 دينار للبيع، مقابل 225.74 دينار للشراء، و228.25 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

تراجع سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي لينزل إلى 38.77 دينار للشراء، و38.78 دينار للبيع، مقابل 38.81 دينار للشراء، و38.82 دينار للبيع في ختام تداولات أمس.

وقفز سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليرتفع إلى 47.99 دينار للشراء، و48.53 دينار للبيع، مقابل 47.98 دينار للشراء، و48.55 دينار للبيع أمس.

ونزل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليتراجع إلى 39.60 دينار للشراء، و39.61 دينار للبيع، مقابل 39.64 دينار للشراء، و39.65 دينار للبيع أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 49 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 474.49 دينار للشراء، و475.47 دينار للبيع، مقابل 475.3 دينار للشراء، و475.5 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 587.57 دينار للشراء، و594.10 دينار للبيع، مقابل 587.37 دينار للشراء، و593.9 دينار للبيع في ختام تعاملات أمس.