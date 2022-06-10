طالع أسعار الذهب في اسواق الجزائر اليوم السبت 11-6-2022

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 11 يونيو 2022، تراجعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات اليوم السبت 11 يونيو/حزيران 2022، تزامنًا رغم ارتفاع سعر المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، بتعاملات اليوم، نحو 8.799 ألف دينار (60.07 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم إلى نحو 7.699 ألف دينار (52.57 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر إلى 6.599 ألف دينار (45.06 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.133 ألف دينار (35.04 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today".

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر في تعاملات اليوم السبت نحو 273.637 ألف دينار (1868 دولارا).

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر نحو 61.592 ألف دينار (420.53 دولار).

عالمياً شهدت أسعار الذهب انتعاشاً مرة أخرى في تعاملات متقلبة اليوم، حيث تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية بعد تراجع سعر المعدن النفيس في البداية عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي وعززت الرهانات على زيادات قوية في أسعار الفائدة.