طالع أسعار الذهب في مصر بتعاملات اليوم السبت 11 يونيو 2022

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 يونيو 2022، ارتدت أسعار الذهب في مصر للأعلى خلال تعاملات السبت، بالتزامن مع صعود "النفيس" عالميا مع إعلان بيانات التضخم في أمريكا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر اليوم السبت 11 يونيو 2022، ليبلغ 1155 (61.7 دولار)، مقابل 1109 جنيهات (59.30 دولار) في التعاملات أمس بحسب أرقام غرفة الذهب المصرية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، ليصل إلى 866 جنيه (46.27 دولار)، مقابل 827.19 جنيه (44.21 دولار) خلال التعاملات الصباحية اليوم.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 675 جنيه .

سعر الذهب عيار 21 في مصر

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) اليوم ليقفز إلى مستوى 1010 جنيهات.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 35103 جنيه (1872 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7901 جنيها (421.86 دولار).

عالمياً شهدت أسعار الذهب انتعاشاً مرة أخرى في تعاملات متقلبة اليوم، حيث تحول التركيز إلى المخاطر الاقتصادية بعد تراجع سعر المعدن النفيس في البداية عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي وعززت الرهانات على زيادات قوية في أسعار الفائدة.