أسعار الأضاحي 2022 في مصر.. 6 عوامل تتحكم بالسوق

أسعار الاضاحي في مصر 2022 بالدينار ، شهدت محركات البحث العالمية و في مقدمتها محركي بحث جوجل وفيرفوكس الشهيرين عمليات بحث واسعة عن أسعار الاضاحي من الخروف والغنم والعجول في جمهورية مصر العربية، حيث بدأ المصريون بالاستعداد لشراء الهدى من أجل نحرها في أيام عيد الأضحى الذي يفصلنها عنه أيام معدودة ، و لذلك يوضح لكم فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة التفاصيل الكاملة حول تلك الأسعار التي يمكن للجميع التعرف بسهولة بمجرد الانتهاء من القراءة .

فريق الموقع حرص على وضع أسعار الاضاحي في مصر 2022 بالدينار بسبب حرص الكثير من المتابعين على معرفة تلك الأسعار عند التجار وفي الأسواق ونشير لكم إلى أن هذه المقالة وضعنا فيها أيضا موعد عيد الأضحى ووقفة عرفة ، وندعوكم إلى استكمال باقي المقالة كاملة.

أسعار الأضاحي في مصر 2022

ارتفعت أسعار الأضاحي في مصر 2022، قبل أسابيع قليلة من عيد الأضحى المبارك، حيث يحرص المسلمون في كل مكان على تطبيق شعيرة الأضحية.

وسجل سعر كيلو الضأن ما بين 79 و85 جنيها "قائم"، والسعر يكون مختلفا تماما بالنسبة لكيلو اللحم العجالي، والذي سجل خلال الأيام الماضية ما بين 70 و75 جنيها.

وفي الغرفة التجارية، يتراوح سعر الضأن المناسب للأضحية بين 4000 و5000 جنيه، بينما تتراوح أسعار عجول الأضحية بين 20 و25 ألف جنيه.

وأعلنت وزارة الزراعة عن تفاصيل الأضاحي هذا العام، في منافذها أو الراغبين في شرائها من مزارع وزارة الزراعة، ليصل سعر الكيلو جرام من لحم الضأن في مزارع الوزارة إلى 75 جنيها، فيما يتراوح سعر الخروف المناسب للذبح بين 3 آلاف و6 آلاف جنيه، وفقا لصحيفة المصري اليوم المصرية.

أسعار العجول في مصر 2022

تتراوح أسعار العجول ما بين 17000 و35000 جنيه، ولكن الأسعار تختلف على حسب عمر العجل ووزنه.

سعر الماعز

الماعز القائم يبدأ في السوق المصرية من قيمة 1400 جنيه وحتى 4500 جنيه مصري.

أما سعر الخروف القائم فتتراوح قيمته ما بين 3000 جنيه إلى 5500 جنيه، والأسعار تختلف على حسب وزن الخروف.

أسعار الأضاحي في وزارة الزراعة

سجلت أسعار الأضاحي في وزارة الزراعة الموسم الماضي 75 جنيها الكيلو من الضأن، لتتراوح الرأس الواحدة من 3000 إلى 6000 جنيه.

وأكدت الوزارة أن الكيلو من العجول البقري القائم يبلغ سعره 70 جنيها، لتتراوح الرأس بين 20 ألف وحتى 32 ألف جنيه.

أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي 2022

يأتي ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وزيادة الطلب على الأضاحي كلما اقترب العيد، بجانب تداعيات أزمة كورونا والتي أربكت عمليات الاستيراد ورفعت خامات الأعلاف، وكثرة الحلقات الوسيطة في بيع الأضاحي وزيادة تكلفة النقل.

إجازة عيد الأضحى 2022

حدد معهد الفلك وقفة عرفات 2022 لعام 1443 هـ فلكيا يوم الجمعـة 8 يوليو/تموز 2022، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هجرية فلكيا يوم السبت 9 يوليو 2022.

وبذلك تبدأ إجازات شهر يونيو 2022 الرسمية لعيد الأضحى منذ يوم 8 يوليو وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، حتى يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022.