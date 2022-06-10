وفاة لاعب منتخب الجزائر بلال بن حمودة اثر حادث سير أليم

أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري، وفاة لاعبه الدولي بلال بن حمودة إثر حادث مروري تعرض له يوم الجمعة.

بلال بن حمودة توفي عن عمر ناهز الـ24 عاما، وكان يمثل منتخب الجزائر للمحليين.

ويعد بن حمودة من اللاعبين الموهوبين في الجزائر، الذين برزوا مؤخرا في الدوري الجزائري وكذا مع منتخب بلاده للاعبين المحليين.

وشارك بن حمودة مساء يوم الخميس في فوز منتخب الجزائر المحلي على الكونغو وسجل هدفا في الانتصار بثلاثية دون رد.

من هو بلال بن حمودة؟

بلال بن حمودة لاعب كرة قدم جزائري كان يشارك في مركز خط وسط المهاجم، مع فريق اتحاد العاصمة.

وكان بن حمودة من مواليد 28 أغسطس/ آب 1998، ولحق بعالم كرة القدم منذ أن كان عمره 10 سنوات فقط.

وتلقى بلال بن حمودة أول استدعاء لتمثيل منتخب الجزائر للشباب في عام 2018، وانتقل إلى مصاف الكبار العام الماضي.

وكان بن حمودة قائدا لمنتخب الجزائر تحت 23 عاما، وسجل العديد من الأهداف المؤثرة مع شباب "الخضر".

ويمتلك بن حمودة هدفين في رصيده الدولي مع منتخب المحليين، سجلهما على الترتيب ضد بوروندي والكونغو الديمقراطية.