ذكرت ​الرئاسة الفرنسية​ (الإليزية)، أن "​فرنسا​ تعلن استعدادها للمشاركة في عملية لفك الحصار عن ميناء أوديسا ​الأوكراني​".

وكانت قد اعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الاوروبيين وحلفاءهم مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا، وذلك إثر اجتماع عبر الفيديو ضم قادة فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والمانيا وايطاليا واليابان وبولندا ورومانيا، إضافة الى ممثلين للاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي.

واكدت، أنه "سيتم فرض عقوبات أخرى، هذه أولوية" ويمكن أن يتم ذلك "في الايام المقبلة" لان "الامر الملح هو زيادة كلفة الحرب على الرئيس فلاديمير بوتين"، معتبرة أن العقوبات التي سبق فرضها "تتسبب بألم أكبر مما توقعه الرئيس بوتين، عل ما ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية".