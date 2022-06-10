الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث حذرت من ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 10 يونيو في مصر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة الصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 27 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 29 درجة

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت 11 يونيو في مصر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 41 درجة الصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 26 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة الصغرى 28 درجة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 12 يونيو في مصر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 13 يونيو في مصر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 14 يونيو في مصر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة