السعودية تصدر قرارات جديدة بشأن أسعار باقات الحج 2022

قال الناطق باسم وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية هشام سعيد، أن هناك مراجعة لأسعار باقات الحج وتخفيض بسيط لها، لافتاً إلى استمرار تسجيل حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين.

وأعلن في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أنه توجد ثلاث باقات هي باقة الأبراج وباقة الضيافة 1 وباقة الضيافة 2. ومن خلال استعراض هذه الباقات يتعرف الحاج على جميع حزم الخدمات ومواقع المخيمات.

وأضاف أن أسعار هذه الباقات محددة، وتتم مراقبتها، ومن الممكن حدوث اختلاف في أسعار بعض الباقات بسبب أجور النقل من المدن المختلفة بالمملكة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن هناكمراجعة لأجور حزم بعض الخدمات المقدمة من الشركات، ويمكن أن يكون هناك تخفيض طفيف في أسعار بعض تلك الخدمات.

ولفت سعيد، أنه يمكن لضيوف الرحمن الآن الاطلاع على أسعار الباقات والخدمات من خلال تطبيق اعتمرنا أو موقع الوزارة الإلكتروني.

كما دعا المتحدث باسم وزارة الحج، الجميع لزيارة المواقع الرسمية للوزارة لمطابقة الأسعار والاطلاع عليها، وعدم الانصياع لأى شائعة عبر مواقع أو الحسابات الغير رسمية.