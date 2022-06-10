بالصور عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن وقلقيلية ومسافر يطا

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا وقرية بيت دجن بمحافظة نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و12 بحالات اختناق، ومواطن بحروق، خلال المواجهات التي اندلعت في بيت دجن.

وأضاف جبريل أن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني و4 بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في بيتا.

وفي قلقيلية، أصيب 6 مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.

إلى ذلك أصيب عدد من الصحفيين والمتضامنين الأجانب، اليوم الجمعة، في اعتداء للمستوطنين على فعالية وطنية ضد الاستيطان وسياسة التهجير في مسافر يطا بالخليل، جاءت تحت شعار "لا نكبة جديدة في مسافر يطا".

ولاحقا، أفاد الهلال الأحمر بإصابة 93 مواطنًا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس ومسافر يطا وكفر قدوم.









































