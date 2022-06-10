إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن وقلقيلية

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا وقرية بيت دجن بمحافظة نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و12 بحالات اختناق، ومواطن بحروق، خلال المواجهات التي اندلعت في بيت دجن.

وأضاف جبريل أن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني و4 بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في بيتا.

وفي قلقيلية، أصيب 6 مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.

