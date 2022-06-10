هل يحسم اجتماع الدوحة أمر قيادة زيدان لسان جيرمان..؟

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن الفرنسي زين الدين زيدان سيتواجد في العاصمة القطرية الدوحة، غدا السبت، للاجتماع مع ملاك النادي الباريسي، لحسم أمر توليه قيادة الفريق.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين زيدان والنادي الفرنسي، بدأت منذ نوفمبر الماضي، ولم تتوقف منذ هذا التاريخ.

وأوضحت أنه إذا لم تحدث أي تغييرات في اللحظات الأخيرة، سيكون زيدان صاحب أعلى أجر في العالم بتولي تدريب نادي العاصمة الفرنسية.

وأكدت أن زيدان وافق على تولي مسؤولية بي إس جي بعدما تحققت أهم مطالبه، وهي تجديد عقد كيليان مبابي حتى صيف 2025 وإقالة البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الباريسي.

وسبق لباريس سان جيرمان الاجتماع مع زيدان في نهاية شهر مايو الماضي، ولكن زيدان رفض عرض مسؤولي النادي الباريسي.