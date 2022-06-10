ماذا قال ليفاندوفسكي لمدرب البايرن ميونخ ؟

كشفت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الجمعة، عن أحد أهم الأسباب التي ساهمت في رغبة النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وأفصحت الوسائل، عن وجود خلاف بين ليفاندوفسكي ومدربه، جوليان ناجلسمان، ساهمت بشكل كبير في قرار اللاعب بالرحيل.

وقالت شبكة "تي زد" الألمانية :" أن اللاعب دخل في خلاف مع ناجلسمان خلال أحد التدريبات في الموسم الماضي".

وكان ناجلسمان قد اختبر صبر ليفاندوفسكي في عدد من المناسبات، وخلال إحدى الجلسات التدريبية نصح اللاعب بشأن تمركزه وأخبره عن المساحة التي يجب أن يجري فيها من أجل استقبال كرات زملائه العرضية.

وأضافت الشبكة :"أن ليفاندوفسكي لم يعجبه على الإطلاق ما قاله المدرب، ورد عليه قائلا :"أنا من سجل 41 هدفا وليس أنت".

وبذلك، بات من المؤكد نهاية مسيرة الـ8 سنوات التي قضاها ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ، هذا الصيف، بعدما أعلن أن "قصته قد انتهت" في ميونخ.

ويُشار إلى أنه يتبقى عام واحد في عقد ليفاندوفسكي مع بايرن، لكنه حث النادي على الاستفادة منه الآن، وسط رغبته في الانضمام إلى برشلونة.