صلاح يحصل على أفضل لاعب في البريمييرليغ

حصل نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، اليوم الجمعة، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

ويُشار إلى أنه هذه هي المرة الثانية التي يتوّج فيها صلاح بالجائزة، بعدما حصدها في موسم 2017-2018.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين رسميا تفوق صلاح على الخماسي الذي نافسه على حصد الجائزة: ساديو ماني وفيرجيل فان دايك (ليفربول)، وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، وكيفين دي بروين (مانشستر سيتي) وهاري كين (توتنهام).

وكان قد شارك صلاح في 35 مباراة بقميص الريدز في البريمبيرليغ، تمكن خلالها من تسجيل 23 هدفا بينما قدم 13 تمريرة حاسمة.

وحصد صلاح جائزة هداف البريمييرليغ مناصفة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام، بجانب جائزة أفضل صانع أهداف، وجائزة لاعب الموسم في ليفربول.

جدير ذكره أنه قدم النجم المصري موسماً رائعا مع ليفربول، وساهم مع الفريق في حصد لقبي كأس الاتحاد وكأس الرابطة، إلى جانب الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، وتحقيق المركز الثاني في البريمييرليغ خلف مانشستر سيتي البطل بفارق نقطة وحيدة.