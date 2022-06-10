بالفيديو قوات الاحتلال تعتقل شاباً من باب العامود بالقدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، شاباً فلسطينياً أثناء تواجده في باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً فلسطينياً من منطقة باب العامود، ومن ثمّ اقتادته للتحقيق في أحد مراكزها في المدينة المقدسة.

ويُشار إلى أنه خلال شهر أيار الماضي، تم اعتقال أكثر من 300 شاب فلسطيني من القدس وضواحيها، من بينهم فتيات ونساء وأطفال، وبحسب المحامين، فإن معظم الذين اعتُقلوا تعرّضوا للضرب على يد قوات الاحتلال سواء خلال عملية الاعتقال أو داخل مراكز التحقيق “الإسرائيلية”.