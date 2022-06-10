قناة عبرية: مرضى كورونا الجديد يعانون من أعراض تفوق أعراض "أوميكرون"

أكدت وسائل إعلام عبرية، بأن مرضى كورونا الجديد يعانون من أعراض أكثر من أعراض متحور أوميكرون.

وقالت قناة كان العبرية :"يبدو أن مرضى كورونا الجدد يعانون من أعراض أكثر ممن أصيبوا بطفرة الأوميكرون".

وبدوره، قال رئيس نقابة أطباء العائلة الدكتور شلومو وينكر :"أن المرضى الجدد يفيدون بشعور عام أصعب من الانفلونزا، وبسعال مستمر وتعب يستمر عدة أيام".

ويُشار إلى أن الإصابات بكورونا شهدت خلال الأيام الماضية في "إسرائيل" ارتفاعاً ملموساً بالإضافة لزيادة معدل العدوى بين "الإسرائيليين"، وهذا ما جعل العديد من المسؤولين يطالبون بعودة الإجراءات الوقائية.