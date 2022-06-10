"جمعية واعد" تحذر من تداعيات ممارسات الاحتلال بحق الأسير المضرب عواودة

حذرت جمعية واعد للأسرى، اليوم الجمعة، من التداعيات المترتبة على ما يمارس بحق الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام لليوم المئة على التوالي رفضا للاعتقال الإداري.

وأشارت الجمعية؛ إلى أنه تم نقل الأسير عواودة في ساعة متأخرة من ليلة أمس إلى مشفى "أساف هروفيه" بعد تدهور جديد خطير وحاد طرأ على حالته الصحية.

وأكد نادي الأسير، صباح اليوم الجمعة، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام من سجن "الرملة" مجددًا إلى المستشفى مدني في الداخل المحتل بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

وقال محامي نادي الأسير جواد بولس: "إدارة سجون الاحتلال نقلت المعتقل خليل عواودة إلى مستشفى "أساف هروفيه".

وأوضح النادي، أن إدارة السجون طوال الفترة الماضية كانت ترفض نقله بشكل دائم إلى المستشفى، وساومته مقابل النقل، أن يقبل العلاج الذي تفرضه مستشفى "سجن الرملة".

جدير ذكره أن وسيلة رفض العلاج والفحوص الطبية تشكّل أبرز أدوات المعتقل في معركة الإضراب عن الطعام.

ويُشار إلى أن الأسير عواودة يواصل إضاربه المفتوح عن الطعام لليوم الـ100 على التوالي؛ رفضاً لاعتقاله الإداري ويواجه وضعًا صحيًا خطيرًا جدًا.