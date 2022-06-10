ليفربول يؤكد رحيل أوريغي وكاريوس من صفوفه

أكد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أمس الخميس، رحيل مهاجمه البلجيكي، ديفوك أوريغي، وحارسه الألماني لوريس كاريوس عن صفوفه، مع انتهاء عقديهما نهاية الشهر الحالي.

ويُشار إلى أنه رغم أنه لم يفرض نفسه أساسيا مع فريق "الريدز" منذ وصوله إلى "أنفيلد" عام 2014، إلاّ أن أوريغي (27 عاما) سجل أهدافا حاسمة، منها ثنائية في الـ"ريمونتادا" أمام برشلونة الإسباني في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019، ليقلب تخلفه صفر-3 ذهابا إلى فوز برباعية نظيفة.

وقال ليفربول مثنياً على لاعبه البلجيكي الدولي الذي لم يخض المباريات الكافية لتجديد عقده على موقعه الرسمي: "شكرا لك على ثماني سنوات رائعة من الخدمة بعدما تركت لنا العديد من الذكريات الخاصة، أسطورة ليفربول".

وتجدر الإشارة إلى أنه ذاع صيت الحارس كاريوس (28 عاما) بعدما تسبب بهدفين من ثلاثية في مرماه في نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني عام 2018 (فاز ريال 3-1)، ليمضي معظم مسيرته في "أنفيلد" معارا إلى ناديي بشيكتاش التركي وأونيون برلين الألماني.