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أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

أسعار الذهب اليوم في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال مستهل تعاملات، اليوم الجمعة 10 يونيو 2022، رغم استقرار المعدن الأصفر عالميا بعد قفزة السندات.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

وسجل سعر صرف الدولار اليوم في السعودية 3.75 ريال، فيما سجل سعر صرف اليورو 4.02 ريال، وسعر الدرهم الإماراتي في السعودية بلغ 1.02 ريال، وسعر الدينار الكويتي اليوم في السعودية سجل 12.23 ريال.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية ليصل إلى 223.86 ريال (59.68 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية ليرتفع إلى 167.90 ريال (44.76 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 130.59 ريال (34.81 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 111.93 ريال (29.84 دولار).

سعر الذهب عيار 21

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولا بأسواق المملكة) ليرتفع إلى 195.88 ريال (52.22 دولار)، مقابل 194.85 ريال (51.96 دولار) بنهاية تداولات أمس الأربعاء.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية نحو 6962 ريالا (1856 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1567 ريالا (417.74 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

أسعار الذهب عالمياً

وعالمياً، استقرت أسعار الذهب، اليوم، إذ كبحها ارتفاع عوائد سندات الخزانة قبل بيانات رئيسية عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة قد تؤثر على خارطة طريق مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم.