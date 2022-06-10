سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 10 يوليو 2022، ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات الجمعة 10يونيو/حزيران 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

وزاد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 3970 ليرة للشراء، و4005 ليرات للبيع، مقابل 3965 ليرة للشراء، و4000 ليرة للبيع، أمس بحسب منصة "liranews" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وزاد سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4248 ليرة للشراء، و4291 ليرة للبيع، مقابل 4233 ليرة للشراء، و4275 ليرة للبيع، أمس.

في حين نزل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى 4961 ليرة للشراء، و5015 ليرة للبيع، مقابل 4971 ليرة للشراء، و5024 ليرة للبيع، مقابل 4945 ليرة للشراء، و4990 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وزاد سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 1056 ليرة للشراء، و1068 ليرة للبيع، مقابل 1055 ليرة للشراء، و1067 ليرة للبيع، أمس.

كما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 1078 ليرة للشراء، و1090 ليرة للبيع، مقابل 1077 ليرة للشراء، و1089 ليرة للبيع، أمس.

وزاد سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى 12956 ليرة للشراء، و13095 ليرة للبيع، مقابل 12938 ليرة للشراء، و13078 ليرة للبيع، أمس.