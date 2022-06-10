سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 10 يونيو 2022، فقدت الليرة التركية نحو 23% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال العام الجاري، بعد انخفاض بنسبة 44% خلال العام الماضي 2021.

سعر الليرة التركية اليوم

وتراجعت الليرة التركية إلى 17.20 مقابل الدولار اليوم ، في انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي متجهة نحو مستويات متدنية قياسية سجلتها في ديسمبر/كانون الأول بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.

وسجلت الليرة 17.1975، وهو مستوى أضعف قليلا مقارنة بإغلاق أمس عند 17.17.

وأظهرت بيانات من ستاندرد آند بورز جلوبال أن مبادلات الائتمان التركية لأجل 5 سنوات في حالة التخلف عن السداد أغلقت فوق 730 نقطة أساس، عند مستويات لم تحدث منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.