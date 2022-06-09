أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

واصلت أسعار الذهب في السودان تراجعها بتعاملات اليوم الجمعة 10يونيو/حزيران 2022، وسط تماسك المعدن النفيس عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في السودان

هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، إلى 27.067 ألف جنيه (59.42 دولار).

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان اليوم، إلى نحو 23.685 ألف جنيه (52.00 دولارا).

كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى نحو 20.301 ألف جنيه (44.57 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في السودان، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.789 ألف جنيه (34.66 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today" المختص بأسعار الذهب.

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، اليوم تراجعا إلى نحو 841.799 ألف جنيه (1848 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان، نحو 189.477 ألف جنيه (415.98 دولار).