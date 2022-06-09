بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة 10-6-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والجنيه ، ولاحظ فريق فلسطين اليوم في الساعات الأولى من حرص كبير من المواطنين المصريين للتعرف على أسعار الذهب في مصر حيث اندفع هؤلاء بقوة كبيرة إلى محرك جوجل والذهاب إلى مواقع التواصل الاجتماعي وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,136 شراء 1,141

عيار 22 بيع 1,041 شراء 1,046

عيار 21 بيع 994 شراء 998

عيار 18 بيع 852 شراء 855

عيار 14 بيع 663 شراء 665

عيار 12 بيع 568 شراء 570

الاونصة بيع 35,330 شراء 35,472

الجنيه الذهب بيع 7,952 شراء 7,984

الكيلو بيع 1,136,000 شراء 1,140,571

سعر الذهب في مصر اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,112 جنيه $59.44

سعر الذهب عيار 22 1,020 جنيه $54.48

اسعار الذهب عيار 21 973.27 جنيه $52.01

اسعار الذهب عيار 18 834.23 جنيه $44.58

سعر الذهب عيار 14 648.84 جنيه $34.67

سعر الذهب عيار 12 556.14 جنيه $29.72

سعر الذهب عيار 9 417.11 جنيه $22.29

اسعار أوقية الذهب 34,592 جنيه $1,849

اسعار جنيه الذهب 7,786 جنيه $416.07

اسعار كيلو الذهب 1,112,286 جنيه $59,437

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18

بالمقابل جاء متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

8 يونيو 1,114 974.39 835.18 649.58 556.78

7 يونيو 1,113 974.29 835.10 649.51 556.72

6 يونيو 1,105 966.71 828.61 644.46 552.39

5 يونيو 1,110 970.90 832.19 647.25 554.79

4 يونيو 1,110 970.93 832.22 647.27 554.80

3 يونيو 1,109 970.77 832.08 647.17 554.71

2 يونيو 1,121 981.08 840.92 654.04 560.60

1 يونيو 1,107 968.46 830.11 645.63 553.39

31 مايو 1,100 962.32 824.84 641.53 549.88

30 مايو 1,110 970.96 832.24 647.29 554.82



وفي نهاية المقالة حول بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة 10-6-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والجنيه نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .