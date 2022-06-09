بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة 10-6-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والجنيه ، ولاحظ فريق فلسطين اليوم في الساعات الأولى من حرص كبير من المواطنين المصريين للتعرف على أسعار الذهب في مصر حيث اندفع هؤلاء بقوة كبيرة إلى محرك جوجل والذهاب إلى مواقع التواصل الاجتماعي وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:
بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم عيار 21
كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,136 شراء 1,141
عيار 22 بيع 1,041 شراء 1,046
عيار 21 بيع 994 شراء 998
عيار 18 بيع 852 شراء 855
عيار 14 بيع 663 شراء 665
عيار 12 بيع 568 شراء 570
الاونصة بيع 35,330 شراء 35,472
الجنيه الذهب بيع 7,952 شراء 7,984
الكيلو بيع 1,136,000 شراء 1,140,571
سعر الذهب في مصر اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 1,112 جنيه $59.44
سعر الذهب عيار 22 1,020 جنيه $54.48
اسعار الذهب عيار 21 973.27 جنيه $52.01
اسعار الذهب عيار 18 834.23 جنيه $44.58
سعر الذهب عيار 14 648.84 جنيه $34.67
سعر الذهب عيار 12 556.14 جنيه $29.72
سعر الذهب عيار 9 417.11 جنيه $22.29
اسعار أوقية الذهب 34,592 جنيه $1,849
اسعار جنيه الذهب 7,786 جنيه $416.07
اسعار كيلو الذهب 1,112,286 جنيه $59,437
سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18
بالمقابل جاء متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
8 يونيو 1,114 974.39 835.18 649.58 556.78
7 يونيو 1,113 974.29 835.10 649.51 556.72
6 يونيو 1,105 966.71 828.61 644.46 552.39
5 يونيو 1,110 970.90 832.19 647.25 554.79
4 يونيو 1,110 970.93 832.22 647.27 554.80
3 يونيو 1,109 970.77 832.08 647.17 554.71
2 يونيو 1,121 981.08 840.92 654.04 560.60
1 يونيو 1,107 968.46 830.11 645.63 553.39
31 مايو 1,100 962.32 824.84 641.53 549.88
30 مايو 1,110 970.96 832.24 647.29 554.82
وفي نهاية المقالة حول بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة 10-6-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والجنيه نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .