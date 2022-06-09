سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 10-6-2022 عيار 21 و18 بالدينار والدولار

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة الموافق 10-6-2022 عيار 21 و18 بالدينار والدولار ، وفي الساعات الأولى من صبيحة هذا اليوم فقد سجل محرك جوجل عمليات بحث واسعة جدا يطلب فيها الجمهور الكريم في جميع محافظات المملكة الأردنية التعرف على سعر الذهب في الأردن ، بكل تأكيد هذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم بكتابة هذه المقالة التي توضح لكم التفاصيل كاملة .

ونحرص يوميا على وضع سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21 و18 بالدينار والدولار حتى يتمكن كافة الأشخاص من التعرف في هذا التقرير على وضع الأسعار بجميع العيارات المختلفة وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 42.19 دينار $59.51

سعر الذهب عيار 22 38.68 دينار $54.55

اسعار الذهب عيار 21 36.92 دينار $52.07

اسعار الذهب عيار 18 31.64 دينار $44.63

سعر الذهب عيار 14 24.61 دينار $34.71

سعر الذهب عيار 12 21.10 دينار $29.75

اسعار أوقية الذهب 1,312 دينار $1,851

اسعار جنيه الذهب 295.35 دينار $416.57

اسعار كيلو الذهب 42,193 دينار $59,508



سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

8 يونيو 42.25 36.97 31.69 24.65 21.13

7 يونيو 42.29 37.00 31.72 24.67 21.14

6 يونيو 42.02 36.77 31.52 24.51 21.01

5 يونيو 42.30 37.01 31.73 24.67 21.15

4 يونيو 42.30 37.01 31.73 24.67 21.15

3 يونيو 42.23 36.95 31.67 24.63 21.11

2 يونيو 42.65 37.32 31.99 24.88 21.33

1 يونيو 42.14 36.87 31.61 24.58 21.07

31 مايو 41.87 36.64 31.41 24.43 20.94

30 مايو 42.29 37.01 31.72 24.67 21.15



وفي نهاية المقالة التي وضعنا لكم فيها سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة الموافق 10-6-2022 عيار 21 و18 بالدينار والدولار نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .