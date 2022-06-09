راصد جوي: ارتفاع درجات الحرارة بشكل لافت خلال اليومين المقبلين

توقع راصد جوي أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع خلال اليومين المُقبلين ، ليكون الطقس حار بشكلٍ لافت الى شديدة الحرارة.

و بحسب موقع طقس فلسطين، فلا يطرأ أ تغيير يذكر على درجات الحرارة غداً الجمعة، حيث ستكون أعلى الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 3-4 درجات مئوية، ويسود جو حار بشكل كبير في ساعات النهار في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مع بقاء الحرارة مرتفعة عن معدلاتها، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية. والله تعالى أعلم.

أما يوم السبت المقبل، فيشتد تأثير الأجواء الحارة في كافة أرجاء البلاد، لتصبح الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-6 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة بشكل ملموس نهاراً في كافة المناطق، في حين تسود أجواء قائظة في الأغوار والبحر الميت والمناطق الشفاغورية، وفي ساعات الليل تنكسر حدة الأجواء الحارة مع بقاء الحرارة مرتفعة عن معدلاتها، وتكون الرياح جنوبية شرقية جافة تتحول الى غربية لاحقاً، والله تعالى أعلم.