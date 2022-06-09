وفد الجهاد يزور الجريح عمارنة في رام الله

قام وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، بزيارة الجريح سميح عمارنة، والاطمئنان على سلامته، في المستشفى الاستشاري برام الله.

والتقى الوفد بذوي الجريح عمارنة، للاطلاع على حالته الصحية الحرجة إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال أثناء التصدي لاقتحامها بلدة يعبد قضاء جنين.

ودعا الوفد على لسان القيادي المحرر خضر عدنان، بأن يمن الله بالشفاء العاجل والتام على الأخ الجريح سميح عمارنة وعلى كل الجرحى والمرضى، مشيراً إلى أن الجرحى قدموا من دمائهم وجراحهم في سبيل الدفاع والتصدي عن أهلنا وشعبنا.

يذكر أن الجريح سميح عمارنة يعاني من حالة صحية حرجة إثر إصابته، واستشهاد البطل بلال كبها برصاص الاحتلال التي اقتحمت بلدة يعبد وهدمت منزل الشهيد ضياء حمارشة منفذ عملية تل أبيب البطولية.