إصابة شقيقين برصاص الاحتلال في مواجهات بالنبي صالح برام الله

أصيب شقيقان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في مواجهات اندلعت عقب اقتحام قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان بلال التميمي، في تصريح صحفي: إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شقيقان بالرصاص الإسفنجي، أحدهما في رأسه، فيما أصيب شقيقه- وهو طفل في الـ 14 من العمر- في يده.

وأضاف التميمي، أن الشاب الذي أصيب في رأسه جرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة، بينما تم تقديم الإسعاف لشقيقه في عيادة محلية.