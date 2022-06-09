مهجة القدس الأسير المجاهد عمر وزوز يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد عمر غازي إبراهيم وزوز (30 عامًا) من بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكومية البالغة ثلاث سنوات وثلاث أشهر.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 04/03/2019م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال عدة تهم من بينها إلقاء حجارة وزجاجات حارقة على جنود الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر عمر وزوز ولد بتاريخ 23/04/1992م، وهو متزوج؛ وأب لأربعة أبناء، وله اعتقال سابق في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية قيامه بنشاطات ضد الاحتلال، وأفرج عنه من سجن إيشل.

من جــهــتــهـا تـتـقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقـدس بالتهـنـئـة القــلبـيـة الـحـارة من الأســيـر المـحـرر عمر وزوز وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.