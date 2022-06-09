تنظيم فعالية في قلقيلية رفضًا لاعتداءات المستوطنين

نظمت فعاليات المقاومة الشعبية بمحافظة قلقيلية، اليوم الخميس، فعالية على شارع قلقيلية- نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، رفضا لاعتداءات المستوطنين المتكررة بحق أهالي قرية عزبة الطبيب.

وقال ممثل القرية بيان الطبيب، في تصريح صحفي، نقلته وسائل إعلام محلية: إن القرية تتعرض يوميا لانتهاكات "إسرائيلية"، حيث يقتحمها عشرات المستوطنين ليلا بحماية جيش الاحتلال، في محاولة منهم لإنزال العلم الفلسطيني، لكن شبان القرية يتصدون لهم.

وأضاف أن قوات الاحتلال تنصب حواجز طيارة على مدخل القرية وأحيانا تغلقها بشكل كامل، كما تشن حملات اعتقال تستهدف شبابها، مؤكدا أن هذه الاعتداءات لن تزيد شعبنا إلا ثباتا على أرضه، حتى تحقيق النصر وإقامة دولته المستقلة.

ورفع المشاركون، خلال الفعالية، العلم الفلسطيني، ورددوا شعارات تؤكد حقهم بالأرض وبالدفاع عنها وأخرى تندد بالاستيطان واعتداءات المستوطنين.