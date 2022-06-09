المانيا تدعم القطاع الصحي الفلسطيني ب 10 ملايين يورو

برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقعت اتفاقية دعم من الحكومة الألمانية بقيمة 10 ملايين يورو، من خلال بنك التنمية الألماني، لدعم قطاع الصحة الفلسطيني (دعم برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا)، والذي ينفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ووقعت الاتفاقية اليوم الخميس في مكتب رئيس الوزراء برام الله، بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة، وممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، ووكيل وزارة المالية فريد غنام، ومدير مكتب بنك التنمية الألماني في فلسطين ديفيد كونز، ونائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شيتوسي نوغوتشي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز جهود برنامج التطعيم ضد فيروس "كورونا"، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرات النظام الصحي في الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتحسينها، لا سيما في المناطق المهمشة، ويشمل توفير عيادات متنقلة لخدمة التجمعات الفلسطينية في مناطق "ج" بالضفة الغربية، جزء منها سيكون عبر وزارة الصحة وجزء عبر مؤسسات المجتمع المدني، والجانب الثاني الذي سيتم تغطيته في هذه الاتفاقية تزويد المراكز الصحية بأجهزة طبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى ذلك سيتم تعيين موظفين لمدة 12 شهرا لرفد الكادر الطبي في كل من الضفة وقطاع غزة والقدس.

وقال أوفتشا: "هذه الاتفاقية تأتي لدعم قدرات النظام الصحي الفلسطيني وتعزيزها، وسيخصص جزء منها لمستشفيات القدس التي واجهت مؤخرا صعوبات في توفير الخدمات الصحية، خاصة في أقسام علاج السرطان".