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ويبحث عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء عن بث مباشر مباراة مصر وإثيوبيا ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لـ تصفيات أمم أفريقيا في نسخة كوت ديفوار عام 2023.

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وسيدخل المنتخب المصري المواجهة المقبلة بدون خدمات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى جانب غموض موقف الحارس الأساسي محمد الشناوي.

وكان المنتخب الإثيوبي قد تعرض للخسارة في اللقاء الأول على يد مالاوي بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت تقلبات فنية كبيرة ورغبة متبادلة للانتصار.

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مباراة مصر واثيوبيا مباشر الآن..مشاهدة مباراة مصر واثيوبيا بث مباشر يلا شوت، وينطلق بث مباشر مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا على شاشة بي إن سبورت 3 في وجود فقرات فنية تضم وائل جمعة، قائد الفراعنة السابق، وهيثم فاروق، مدافع نادي الزمالك الأسبق.

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وفي مقالنا مباراة مصر واثيوبيا مباشر الآن..مشاهدة مباراة مصر واثيوبيا بث مباشر يلا شوت، سنرفق لكم أبرز التصريحات التي أدلى بها ممثلي الفريقين وهما كالعادة المدربين فقد أكد إيهاب جلال المدير الفني لـ منتخب مصر الأول " إن الرطوبة عالية في مالاوي التي سنخوض بها مباراة إثيوبيا، كما أن المنافس خسر في الجولة الأولى ويرغب في التعويض، المباراة ستكون مهمة لنا لأن الفوز فيها سيساعدنا في المرحلة المقبلة التي نريد أن نجرب خلالها بعض الأفكار الفنية".

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مباراة مصر واثيوبيا مباشر الآن..مشاهدة مباراة مصر واثيوبيا بث مباشر يلا شوت، يتواجد منتخب الفراعنة في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 3 نقاط متساويًا مع المتصدر مالاوي بنفس الرصيد، بينما يحتل إثيوبيا المركز الثالث بلا أي رصيد من النقاط اضغط هنا للمشاهدة مباراة مصر واثيوبيا.

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تشكيل منتخب مصر أمام اثيوبيا والذي سيُعلن بعد قليل وكما ذكرت أمس في كل خط لاعب جديد وإراحة حمدي فتحي👇👇



أبو جبل



أيمن أشرف - الونش - محمود علاء - عمر جابر



إمام عاشور - السولية - أفشة



مرموش - زيزو



مصطفى محمد — Ahmed Abd Elbaset - أحمد عبدالباسط (@ahmed7baset) June 9, 2022

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مباراة مصر واثيوبيا مباشر الآن..مشاهدة مباراة مصر واثيوبيا بث مباشر يلا شوت، ويتجهز نجوم المنتخب المصري لهذه المباراة بكل قوة وتركيز عالي، حيث يرغب في تحقيق الفوز بأي طريقة من أجل التربع على جدول الترتيب أو على أقل تقدير العودة للديار بنقطة وحيدة.

في الجهة المقابلة، يبحث المنتخب الإثيوبي لتصحيح المسار ومحاولة وقف نزيف النقاط من أجل العودة للطريق الصحيح، لذا سيحاول استغلال عامل الأرض والجمهور ويخطف النقاط الكاملة الان ÑÔŴ.. بث مباشر مصر واثيوبيا يلا شوت هنـــــــــــــا