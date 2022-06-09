تردد قناة سما السورية الجديد 2022 على نايل سات

قناة سما السورية الجديد 2022 على نايل سات، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من ترددات القنوات المختلفة والتي تحظى على اعجاب المتابعين، وفي هذا المقال نقدم لكم تردد قناة سما السورية 2022، ويبحث الملايين من المتابعين في العديد من الدول العربية لا سيما في سوريا ولبنان عن تردد قناة سما السورية عبر محركات البحث العالمية، وبعد زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

تردد قناة سما السورية 2022 نايل سات

قناة سما السورية

وتقدم القناة الرائعة اجمل الأفلام والمسلسلات القيمة والجذابة والمشوقة، كما تقدم عدد من البرامج ومنها: صباح الخير ، عيش الجو، شاشة الحدث، تفسير القرآن الكريم، كلاسيكو وفيما يلي التفاصيل كاملة .

تردد قناة سما السورية 2022 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10921.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة سما السورية 2022 نايل سات

كافة الترددات لقناة سما

تردد القناة: 11938.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة سما السورية 2022 نايل سات

تردد القناة: 11177.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.