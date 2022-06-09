"لجان المقاومة" تزف الشهيد أبو عيهور وتؤكد أن جرائم الاحتلال لن توقف مقاومة شعبنا

زفت لجان المقاومة في فلسطين ، اليوم الخميس، الشهيد "محمد أبو عيهور" من حلحول قضاء الخليل الذى إرتقى برصاص الإرهاب والغدر الصهيوني

وقالت اللجان في تصريح صحفي:" إن دماء الشهيد " محمد أبو عيهور" وكل الشهداء الأخيار ستبقى بوصلتنا نحو القدس وستعبد طريق الأحرار والثوار نحو كل فلسطين".

وأضافت:" جرائم القتل الإعدام الصهيونية المتعمدة لن توقف مقاومة شعبنا ولن تكسر إرادته ولن تثني عزيمته الجبارة عن مواصلة قتاله وجهاده من أجل كنس المحتلين وتطهير المقدسات كافة ".

وأعلنت وزارة الصحة، ظهر اليوم الخميس 9/6/2022، استشهاد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا)، متأثراً بإصابته الحرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول، شمال الخليل.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن الشهيد أبو عيهور أصيب برصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.

وبينت أن المواجهات مع الاحتلال في بلدة حلول اسفرت عن 3 إصابات بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقلت جميعها إلى مستشفى الأهلي.

وكانت مواجهات قد اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة حلحول، أطلق الجنود خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة وسط بلدة حلحول، واغلقت الشارع الرئيسي ومنعت حركة المواطنين، وداهمت أحد محلات الصرافة وقامت بإغلاقه.