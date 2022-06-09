إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات في قلقيلية

أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جيوس شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن شاباً أصيب بالرصاص الحي في البطن، نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية، حيث وصفت حالته بالخطرة.

وقالت المصادر :"إن قوات الاحتلال استولت على جرافة أثناء العمل في منطقة الشماسنة غرب البلدة، تعود للمواطن محمد بهجت سليم".

جدير ذكره أنه كثفت قوات الاحتلال من الاعتداء على المواطنين في قرية جيوس وفي قلقيلية بشكل عام، كما وسع الاحتلال ومستوطنيه من هجاماتهم على الفلسطينيين في أنحاء الضفة المحتلة.