لماذا تأخر مانشستر سيتي في تقديم هالاند؟

كشف تقرير صحفي، سبب تأخر إدارة مانشستر سيتي في تقديم صفقة النجم النرويجي إيرلينج هالاند.



ومر شهر على إعلان السيتي عن تعاقده مع هالاند قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة تعد الأبرز في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



وأشارت صحيفة ذي أتلتيك البريطانية إلى أن ارتباط هالاند بمباريات منتخب النرويج في دوري الأمم الأوروبية، بخلاف أن تعاقده مع السيتي يبدأ في الأول من يوليو/ تموز 202 "لا تعد الأسباب الرئيسية وراء تأخير تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام".



وأضافت الصحيفة "الأمر تسويقي بحت، إذ ينتظر مسؤولو السيتي اللحظة المناسبة لإقامة حدث يليق بنجومية هالاند".



ولفتت إلى أن الأمر سيكون مثاليا، إذا نجح النادي الإنجليزي في سحب القميص رقم 9 من مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس، لتكون القيمة التسويقية لتقديم هالاند أقوى كثيرا.



وأكدت أن جماهير مانشستر سيتي بدأت تشعر بالضيق، ولهذا السبب بدأوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج "قدموا هالاند".