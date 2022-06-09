طريقة عمل عصير الفراولة الطبيعي، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية العديد من وصفات الآكلات والحلويات والعصائر، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل عصير الفراولة الطبيعي في ظل دخول فصل الصيف وهو من العصائر المنعشة، وتحرص الكثير من ربات البيوت على تحضيره لأطفالها في البيت لمذاقه اللذيذ الذي يحبه الأطفال، وبعد زيادة البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل عصير الفراولة الطبيعي

عصير الفراولة

ويعتبر عصير الفراولة من أهم وأشهر العصائر الصيفية اللذيذة والمنعشة، وهو غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة، وفيما يلي طريقة عمل عصير الفراولة.

طريقة عمل عصير الفراولة

أولاً: مكونات عصير الفراولة

- نصف كيلو غرام من الفراولة المغسولة جيدًا والمقطعة إلى قطع صغيرة.

- ملعقة صغيرة من السكر.

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازجة.

طريقة عمل عصير الفراولة

ثانياً: طريقة عمل عصير الفراولة

- اغسلي الفراولة جيدًا بالماء البارد وتخلص من الجذور الخضراء ثم قطع الفراولة.

- ضعي كلًا من الفراولة المقطعة وعصير الليمون والسكر في الخلاط الكهربائي، ومن الممكن إضافة رشة من الملح إن رغبت بذلك.

- اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصل على مزيج متماسك القوام.

- قومي بإضافة مكعبات الثلج واخلطهم مع العصير على الخلاط، ومن الممكن إضافة الماء البارد بدلًا من الثلج.

- قدمي عصير الفراولة بأكواب ومن الممكن إضافة مكعب أو اثنين من الثلج إلى الأكواب أيضًا، واحتفظ في الباقي في الثلاجة.

وبهناء والشفاء، آملين أن يكون قد نال المقال على إعجابكم.