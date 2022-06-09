شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي..حاسبة التمويل العقاري المدعوم الراجحي، يبحث الكثير من السعوديين بشكل دائم ومتواصل عبر محرك قوقل العالمي عن شروط التمويل العقاري المدعوم في بنك الراجحي، واذا للاستفادة من التمويل حالة مطابقته للشروط المتوفرة لدى الباحث السعودي، لذلك سنضع لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي وعن حاسبة التمويل بنك الراجحي

شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي

إن بنك الراجحي يشترط على الراغبين بالحصول على تمويل عقاري مدعوم سواء كان لشراء عقار أو لتحويل الأموال أو الدفع مقدماً بتحقيق واستيفاء الشروط، والذي يتميز بأنه أسرع في الاستجابة من أي طلب تمويل آخر، كما أن فترة السداد الخاص به كبيرة تقع ما بين 20 ل 30 عام، بالإضافة لسهولة التقديم عليه من خلال الموقع الإلكتروني، وتلك الشروط كالتالي:

تحويل الراتب للبنك.

أقل قيمة لراتب المتقدم هي 5000 ريال بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الحكومي، في حين يصل قيمة الحد الأدنى للراتب بالنسبة إلى الموظفين بالقطاع الخاص إلى 7500 ريال سعودي.

عمل المتقدم بالقطاع العام لا يقل عن ستة شهور في حين يجب ألا يقل عن عام بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص.

يحمل الجنسية السعودية.

يعمل لدى جهة معروفة بالنسبة إلى البنك.

الحد الأدنى للعمر هو 21 والأقصى هو

لا بد من أن يتم شمول فترة التمويل للعمر التقاعدي الخاص بالعميل، وهذا بحسب إذا كان 20عام للعقار المكتمل و15 للأرض السكنية بالنسبة إلى الموظفين بقطاعات شبه حكومية والحكومية أو 15عاما للعقار المكتمل و10 للأراضي السكنية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص.

نسبة التمويل العقاري للعقارات المكتملة 70٪ في حين تبلغ 60٪ بالنسبة إلى العقارات المتعلقة بالسكن والأراضي.

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حاسبة التمويل العقاري في الراجحي

وفر بنك الراجحي للعملاء الراغبين بالاستفادة بخدمات التمويل العقاري المدعم حاسبة التمويل التي تعمل على مبدأ المرابحة والتي تتضمن جميع المعلومات وهي كالتالي:

الذهاب إلى حاسبة التمويل العقاري.

تحديد القطاع الذي يعمل به المتقدم.

إضافة عمر المتقدم.

تدوين قيمة الراتب الشهري.

إضافة عمر الاستحقاق الملائم.

وضع قيمة تقريبية لسعر البيع.

إضافة قيمة الدفعة المقدمة.

هكذا تعطي الحاسبة قيمة تقريبية للقسط الشهري، بجانب توضيح صافي قيمة التمويل والمبلغ الكلي التمويل المستحق، بالإضافة لهامش الربح السنوي.

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مدة الموافقة على التمويل العقاري بنك الراجحي

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مدة الموافقة على التمويل العقاري يتطلب حوالي ستون يومًا، حيث يتم مراجعة البنك الطلب الخاص بك، ثم يقوم بإصدار بريد إلكتروني موضحًا فيه أنه تمت الموافقة بشكل مبدئي وسوف يتم تمويل المبلغ المطلوب لك، والتي في الغالب تكون صالحة إلى المدة التي تم تحديدها، وذلك يعمل على توفير الوقت والمجهود في تأمين الموافقة على التمويل.

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حاسبة التمويل بنك الراجحي

وفي مقالنا شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي..حاسبة التمويل العقاري المدعوم الراجحي، سنرفق لكم رابط الوصول لموقع المصرف الراجحي لوصول لحاسبة التمويل بنك الراجحي الذي كثر عمليات البحث عليه خلال الساعات الماضية عبر محرك قوقل العالمي للوصول لحاسبة التمويل بنك الراجحي هنــــــــــــــا

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