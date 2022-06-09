عائلة الأسير مناصرة تطالب بالإفراج الفوري عنه

طالبت عائلة الأسير أحمد مناصرة ومحاميه خالد زبارقة، اليوم الخميس، بالإفراج الفوري عنه نظرا لصعوبة حالته الصحية والنفسية.

يُشار إلى أنه جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في منزل الأسير أحمد مناصرة في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وقالت والدة الأسير ميسون مناصرة :"إن الوضع الصحي والنفسي والجسدي لنجلها سيئ للغاية، ويستدعي خروجه من السجن فوراً، حيث ما زال يقبع في العزل الانفرادي".

وأضافت مناصرة :"بانها ما زالت غير قادرة على زيارته، حيث تمنع سلطات الاحتلال العائلة من زيارته، مؤكدةً أن استمرار عزله سيؤدي لوفاته".

من جانبه، قال المحامي خالد زبارقة :"إن قانون الاحتلال نفسه لا يسمح بما يحصل مع الأسير مناصرة، مطالبا بزيارة مستعجلة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من الهيئات للاطلاع على وضعه النفسي وتقييمه، خاصة مع اقتراب انعقاد الجلستين المقررتين له في تاريخ 15 و19 من الشهر الجاري في "محكمة صلح" الرملة".

جدير ذكره أن الأسير مناصرة معتقل منذ عام 2015 عندما كان بعمر 13 عاما بعد اعتداء المستوطنين عليه وتسببهم بكسر جمجمته، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما.