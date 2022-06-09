من هي شيلا الرويلي- ما قصة شيلا الرويلي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الوطن العربي وخاصة في الممكلة العربية السعودية خلال الساعات الماضية، بحثاً عن شيلا الرويلي، وما هي وما قصتها، خاصة بعد الإعلان عن تعينها في منصب كأول امرأة تشغل عضوية مجلس إدارة البنك المركزي السعودي، لذلك وتماشياً مع عمليات البحث قررنا في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن نخصص لكم هذه المقالة للتعرف على قصة شيلا الرويلي وما سبب عمليات البحث عليها.

من هي شيلا الرويلي

فقد تضمنت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي السعودي "ساما" من غير موظفي الحكومة، تعيين شيلا بنت عذيب الرويلي كأول امرأة سعودية عضواً بمجلس إدارة البنك.

وتشغل شيلا الرويلي منصب الرئيس التنفيذي لشركة وصاية للاستثمار منذ 2019 حتى الآن، وهي شركة تابعة لأرامكو السعودية، وجاءت ضمن قائمة هارت إنيرجي 2021 لأفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة.

ما قصة شيلا الرويلي

وايش سالفة شيلا الرويلي

وتشغل عضوية مجلس إدارة شركة حصانة الاستثمارية والبنك الأهلي السعودي وأرامكو السعودية لإدارة الاستثمار.

وسبق أن تولت عدة مناصب في أرامكو منها مديرة إدارة التحليل العالمي في الفترة من 2018 إلى 2019، وسبق أن عملت كمديرة لإدارة المخاطر المالية في إدارة الخزانة بين 2016 و2017، وترأست قسم إدارة الاستثمار في إدارة الخزانة من 2008 إلى 2016.

وعملت في عدة وظائف أخرى في أرامكو منها أمين الخزانة ومحلل مالي تمويل المشاريع ومحلل مالي العملات الأجنبية ومتداول أسواق مال في الفترة من 2000 إلى 2007.

وحصلت شيلا الرويلي على البكالوريوس في هندسة العمارة الداخلية من جامعة الملك فيصل عام 1987، وماجستير في الإدارة المالية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1997، وماجستير في إدارة الأعمال من ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة عام 2018.

من هي شيلا الرويلي عضو البنك المركزي السعودي

تعتبر شيلا الرويلي رائدة أعمال تمتلك الجنسية السعودية، تصل من العمر 56 سنة؛ فهي ولدت في السعودية بتاريخ 7 من مارس / آذار في سنة 1966 ميلادي، تتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة وصاية للاستثمار التي تمتلك نشاطات عالمية منذ يناير / كانون الثاني في السنة الفائتة 2021، حيث تعتبر مؤسسة تتبع لأرامكو السعودية، حازت على درجة بكالوريوس هندسة معمارية من جامعة الملك فيصل، ثم حازت على درجات الماجستير بالإدارة المالية وإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بلبنان ومعهد ماسا تشو ستس للتكنولوجية على بصورة متتالية، من هي شيلا الرويلي- ما قصة شيلا الرويلي

من هي شيلا بنت عذيب الرويلي ويكيبيديا وكم عمرها

أعلن أمس الخميس 8 يونيو 2022، عن تعيين أول سعودية عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي السعودي، وقد تضمن القرار ضم خمسة أعضاء جدد لمجلس الإدارة من بينهم شيلا، ابنة عذيب الرويلي التي أصبحت أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة.

تعتبر شيلا من الأسماء الرائدة في مجال إنتاج الطاقة، ولديها عقود من الخبرة في العمل في هذا المجال، مما جعل اسمها في قائمة أكثر 25 امرأة تأثيراً في مجال الطاقة، أبرز بيانات السيرة الذاتية لشيلة الرويلي وهي كالتالي

عمليات نقاط البيع الأسبوعية.#البنك_المركزي_السعودي — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) June 7, 2022

الاسم والقرابة شيلة الرويلي – إنجليزي “شيلة الرويلي”.

اسم الأب عذيب الرويلي.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد 7 مارس 1966 م

مكان الميلاد المملكة العربية السعودية.

العمر 56 سنة.

الإقامة المنطقة الشرقية – المملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي الجنسية.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات الأكاديمية إجازة في التصميم الداخلي – ماجستير في الإدارة المالية – ماجستير في إدارة الأعمال.

الأم جامعة الملك فيصل – الجامعة الأمريكية في لبنان – معهد ماسة شوسيتس للتكنولوجيا.

اللغة الأم العربية لهجة سعودية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة رائد أعمال في مجال الطاقة.

سنوات العمل بدأ الرويلي مسيرته المهنية عام 2000 م – حتى اليوم.

ابرز مناصب شيلا بنت عذيب الرويلي

من هي شيلا الرويلي عضو مجلس إدارة المركزي السعودي

من هي شيلا الرويلي- ما قصة شيلا الرويلي، صنفتها مجلة هارت إنرجي ضمن أفضل 25 سيدة في الصناعة، ويمكن تلخيص مناصبها في أرامكو وغيرها من المنظمات على النحو التالي

تم تداول البورصة بين 1998-2000 و 2002-2005.

محلل مالي بالعملة الأجنبية بين 2000-2002.

محلل مالي لإدارة المشاريع بين 2005 – 2006.

أمين الخزانة العامة لشركة أرامكو للنفط 2006-2007.

رئيس قسم الاستثمار في دائرة الخزينة من 2008 إلى 2016.

مدير إدارة المخاطر المالية، دائرة الخزينة، 2016-2017.

مدير إدارة التحليل العالمي بين عامي 2022 و 2022.

الرئيس التنفيذي لشركة وصاية للاستثمار ذات الأنشطة العالمية منذ العام الماضي 2022

عضو مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي منذ عام 2022، بالإضافة إلى الانتماء إلى حسنة وأرامكو.

عضو مجلس إدارة البنك المركزي السعودي.