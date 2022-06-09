مصر.. وزير البترول يعتمد أكبر موازنة استثمارية

اعتمد وزير البترول المصري طارق الملا، أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتبارا من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.

ووفق تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية، فإنه تم إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولى، وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والإحلال والتجديد للأصول وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر.

وأضاف اه تم إنفاق استثمارات غير مسبوقة لتطوير هذه الشركات بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يونيه 2014 حتى يونيه عام 2021.