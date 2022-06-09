الأسير يسري المصري يدخل عامه الـ20 والأخير في سجون الاحتلال

دخل الأسير يسري المصري (39 عامًا) من غزة، اليوم الخميس، عامه الـ20 والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير:"إنه دخل الأسير يسري المصري (39 عامًا) من غزة، عامه الـ20 والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2003".

ولفت النادي إلى أن الأسير المصري من الحالات المرضية الصعبة في سجون الاحتلال، حيث يعاني من عدة أمراض مزمنة في جسده.

جدير ذكر أن الأسير يسري فقد شقيقه ياسر الذي استشهد قبل أيام متأثراً بإصابته خلال معركة "سيف القدس"، وحرمه الاحتلال من وداعه، وهو يقبع اليوم في سجن "النقب الصحراوي".