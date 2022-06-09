الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد أبو عيهور

نعت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، ظهر اليوم الخميس، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد محمود فايز أبو عيهور (27 عاماً)، الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال في مدينة حلحول بالخليل المحتلة.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن استشهاد الشاب محمود، يؤكد العقلية الإجرامية التي ينتهجها جنود الاحتلال يومياً بحق أبناء شعبنا من خلال اقتحام المدن والبلدات بالضفة ومداهمة البيوت وتدنيس المقدسات".

وأكدت أن هذا التغوّل الإرهابي بحق أبناء شعبنا لن يزيدنا إلا تمسكاً بخيار المقاومة وصموداً على أرضنا، حتى نيل حريتنا وحقوقنا المسلوبة ودحر الاحتلال عن كامل التراب الفلسطيني.

ودعت الحركة في بيانها جماهير شعبنا المرابطة في كل مكان، إلى مواصلة الاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين حتى لا يهنأ بأي أمان أو استقرار على أرضنا.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

🔻 بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية

ننعى الشهيد محمود أبو عيهور من مدينة الخليل

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد محمود فايز أبو عيهور (27 عاماً)، الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال في مدينة حلحول بالخليل المحتلة.

إن استشهاد الشاب محمود، يؤكد العقلية الإجرامية التي ينتهجها جنود الاحتلال يومياً بحق أبناء شعبنا من خلال اقتحام المدن والبلدات بالضفة ومداهمة البيوت وتدنيس المقدسات.

نؤكد أن هذا التغوّل الإرهابي بحق أبناء شعبنا لن يزيدنا إلا تمسكاً بخيار المقاومة وصموداً على أرضنا، حتى نيل حريتنا وحقوقنا المسلوبة ودحر الاحتلال عن كامل التراب الفلسطيني.

ندعو جماهير شعبنا المرابطة في كل مكان، إلى مواصلة الاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين حتى لا يهنأ بأي أمان أو استقرار على أرضنا.

نتقدم بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد محمود أبو عيهور، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يكون دم نجلهم شفيعاً لهم يوم القيامة، ولعنة على القتلة المجرمين.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الخميس 9 ذو القعدة 1443هـ - 9 يونيو 2022م