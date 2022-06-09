ارزيقات: جامعة بيت لحم خالية من أي جسم مشبوه

أكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الخميس، خلو جامعة بيت لحم من أي جسم مشبوه.

وحول تفاصيل ماحدث اليوم في جامعة بيت لحم، قال ارزيقات، في بيان صحفي، وصلت إشارة لعمليات شرطة المحافظة مفادها تلقي الجامعة رسالة نصية من مجهول تفيد بوجود جسم مشبوه داخل الجامعة.

وأضاف: "على الفور تحركت دوريات الشرطة ووحدة هندسة المتفجرات والأجهزة الأمنية إلى الجامعة، وباشرت بمسح وبحث شامل لمباني ومرافق وساحات الجامعة كافة، وبعد عمل الإجراءات اللازمة تم التأكد من عدم وجود أي جسم مشبوه، وعليه تم إبلاغ الجامعة والسماح للطلبة بدخولها وممارسة الجامعة لمهامها بالشكل الاعتيادي".

وأكد أن الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات ما حدث في الجامعة والمتسسبين بحالة التوتر والقلق التي حدثت داخلها.